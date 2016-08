Kalle Roine asetettiin Kalvolan kirkkoherraksi

Sari Lindström toimii Lempäälän seurakunnan vs. kappalaisena elokuun 5. päivään saakka ja palaa seuraavana päivänä Akaan kirkkoherraksi. Silloin päättyy kahden vuoden virkamääräys. Akaassa Lindström jatkaa näillä näkymin töitä siihen saakka, kunnes jää eläkkeelle 1. huhtikuuta 2015. Akaan kirkkoneuvosto merkitsi eläkkeelle jäämiseen liittyvän eroilmoituksen omassa kokouksessaan tiedoksi. Eron myöntää Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli.

Ennen eläkkeelle jäämistään kirkkoherra Lindström on järjestämässä seurakuntavaaleja, jotka pidetään 9. marraskuuta. Myös Akaan seuraavan kirkkoherran vaali pitäisi käydä ennen kuin Lindström jää eläkkeelle.

– Kun olin yhteydessä kapituliin, siellä laskettiin, että virka julistettaisiin auki huhtikuussa. Heilläkin menee valmisteluihin aikaa, ja kaikista asioista on aina valitusaika. Huhtikuun alusta olisi noin vuosi aikaa täyttää virka.

Lindströmin mukaan osa kollegoista on pyytänyt häntä jatkamaan Akaan kirkkoherrana ensi vuoden huhtikuuta pidemmälle. Silloin tulevana syksynä voitaisiin keskittyä kirkollisvaaleihin ja valita uusi kirkkoherra vasta ensi vuoden puolella.

– Kuulostelen omaa jaksamistani. Tässä roolissa ja asemassani olen jaksanut hyvin ja löytänyt paikkani Lempäälässä. On ollut hyvä löytää itsestään taas perusseurakuntapapin osaamista, toimia seurakuntaisten parissa ja organiseerata siellä asioita.

Akaassa Lindströmillä on oikeus olla virassa jopa vuoteen 2019.

– Jokainen ymmärtää, että teen voimieni mukaan ja teen sen, minkä jaksan. Kirkon elämässä on niin paljon muutoksia, että tässä saumassa saisivat tulla uudet terveet voimat.

Piispa kiertää Akaata helmikuussa

Seuraavaksi Sari Lindström odottaa, että Akaan kirkkoneuvosto ja -valtuusto tekevät päätökset kirkkoherran hausta. Kapituli kysyy Akaalta aikatulusta ja vaalitavasta sekä siitä, minkä tyyppistä kirkkoherraa Akaaseen haetaan. Tämän vuoden alusta voimaan tullut laki mahdollistaa kaksi valintatapaa.

– Tähän saakka käytössä on ollut suora kansanvaali, mutta nyt myös valtuustolla on mahdollisuus valita kirkkoherra välillistä vaalia käyttäen. Sitä ei ole vielä missään seurakunnassa kokeiltu, mutta kapitulin täytyy tietää, millä tavalla seurakunta aikoo vaalin järjestää. Kapituli julistaa viran haettavaksi, tutkii hakijat ja asettaa heidät kolmelle vaalisijalle.

Kapitulia kiinnostaa myös se, mihin seurakuntayhtymään Akaa kuuluu vuoden 2015 alusta.

– Lain mukaan jokaisen seurakunnan pitää kuulua johonkin seurakuntayhtymään, joten kapituli selvittää, minkälaisessa kokoonpanossa Akaan seurakunta on. Minä en ole kuullut, minkälaiseen seurakuntayhtymään Akaa havittelee ja millä aikataululla. Ehkä sitä ei vielä ole valmisteltu. Laitoin hakemukseni erosta jo nyt siksi, että he ehtivät hoitaa kaiken, kun on piispantarkastukset ja muut.

Osana tulevaa piispantarkastusta pidetään myös piispan visitaatio. Piispa Matti Repo vierailee Akaan seurakunnassa 14.–16. helmikuuta. Piispa tapaa vierailunsa aikana työntekijöiden ja luottamushenkilöiden lisäksi seurakuntalaisia. Perjantaina 14.2. piispa osallistuu muun muassa nuorten iltaan ja nuorten iltakirkkoon Toijalassa. Päivällä piispa lounastaa Tolvilan kartanon lammastilalla Viialassa, käy yritysvierailulla Kumeralla Kylmäkoskella ja tutustuu Kylmäkosken kirkkoon sekä tapaa kaupungin edustajia. Lauantaina 15.2. piispa on mukana nuorten kanssa Yhteisvastuukeräyksessä, ja sunnuntaina 16.2. on piispan messu kello 10 Akaan kirkossa.