Gracie Barra Akaa ja TNS-Judo hankkivat yhteisen salin

Brasilialaisen jujutsun harrastajien seura Gracie Barra Akaa sekä judoseura TNS-Judo aloittavat syksyn harjoitukset uusissa tiloissa Hämeentie 69:ssä Toijalassa. Harjoitussali sijaitsee ravintola Old Bronxin ja Eläintarvikeliike Canis Majorin välissä. Jujutsu-harrastajat ovat harjoitelleet aiemmin Rasin painisalilla Viialassa ja judoseura Toijalassa Satamatien varrella sijaitsevassa yrityshallissa.

– Yhdistimme voimat. Akaa on kuitenkin sen verran pieni paikka, että on parempi toimia yhdessä. Salin sijainti on todella hyvä, ja molempien lajien treenaaminen on nyt kätevää, toteaa Gracie Barra Akaassa ja TNS-Judossa toimiva Juha-Matti Ahola.

Seurat jatkavat itsenäisinä toimintaansa, mutta salille on suunnitteilla yhteinen kattoyhdistys Akaan Kamppailijat ry.

Japanissa salit ovat puolta pienempiä

Seurat ovat talkoovoimin tehneet aiemmin kodinkoneliikkeen käytössä olleesta, sadan neliön tilasta harjoitussalin. Suorakaiteen muotoisessa salissa pääosassa on leveyssuunnassa seinästä seinään lattian täyttävä tatami. Takaosaan tulee suihkukoppi sekä pukuhuonetila naisharrastajia varten. Myös ilmanvaihto laitetaan kuntoon.

– Askeettinenhan tämä on, mutta kamppailulajien harrastaja tulee tänne nimenomaan treenaamaan, ja moni vaihtaa vaatteet jo kotona. Toki tilaa voisi olla enemmän, mutta uskon tämän riittävän meidän toimintaamme. Japanilaiset salit ovat usein puolet pienempiä, Ahola toteaa.

Uusi aikidolaji aloittaa Akaassa

Jujutsu- ja judoharjoitusten lisäksi salilla järjestetään muutakin liikuntaa. Tarjolla on toiminnallista harjoittelua, kuntothainyrkkeilyä sekä shodokan aikidoa, joka on uutta Suomessa ja koko Pohjoismaissa. Shodokan aikidioa opettaa Juha-Matti Ahola, joka on opiskellut lajia Japanissa. Ahola matkaa jälleen lokakuussa pariksi viikoksi harjoittelemaan Japaniin.

– Shodokan aikido on aikidoa judon periaatteella. Lajissa on selkeät tekniikat ja opetussysteemit. Se on meille länsimaalaisille sopiva aikidotyyli, Ahola kuvailee.

Toiminta Hämeentien salilla alkaa syyskuussa. Gracie Barra Akaa ja TNS-Judo järjestävät tiistaina 30.8. kello 18 salilla kampailulajinäytöksen. Tilaisuudessa kerrotaan seurojen toiminnasta ja alkavista kursseista.