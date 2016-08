Viialan museota suunnitellaan Lallintaloon

Viialan museon uudeksi paikaksi on ehdolla Lallintalo, joka sijaitsee Pajantien päiväkodin naapurissa. Museon paikkaa on mietitty alkuvuodesta 2015 lähtien, jolloin kaupunki myi museon käytössä olleen kiinteistön Viialasta. Museon esineet on varastoitu entiseen Kylmäkosken kirjastoon sekä koneita myös teknisen toimen varastoon.

Akaan kaupungin sivistysjohtajan Jukka Oksan mukaan Lallintalo on ainoa kaupungin omistama tila, joka voisi olla museon käytettävissä.

– Se on varmasti pieni museon tarpeisiin, mutta siihen on olemassa alustava suunnitelma. Siellä voisi järjestää perusnäyttelyä, Oksa toteaa.

Oksan mukaan kaikki museoesineet eivät mahdu Lallintaloon, vaan osalle esineistä täytyy löytää varastopaikka muualta.

Liikuntaryhmät muualle

Lallintalo on tällä hetkellä erilaisten liikuntaryhmien käytössä. Sivistysjohtaja myöntääkin museosuunnitelman aiheuttavan uutta pohdittavaa salivuoroja jaettaessa, kun liikuntatiloistakin on huutava pula.

– Lallintalo-ajatus potkii meitä salivuoroista vastaavia nilkkaan, koska Lallintalossa on ollut aika paljon käyttötunteja ja liikuntaryhmiä päivisin ja iltaisin, Oksa toteaa.

Viiala-seuralle tehtäviä

Suunnitelman mukaan Lallintaloa saneerataan museon tarpeisiin ensi keväänä ja museo avautuu kesällä, jolloin se juhlistaisi myös Suomen satavuotisjuhlavuotta. Sivistysjohtaja Jukka Oksa toivoo Viiala-seuran ottavan hoitaakseen museon pyörittämiseen liittyviä tehtäviä.

– Kaupunki ei sitä vakituiseen pitäisi auki muuta kuin mahdollisesti kesätyöntekijän avulla jonkin aikaa kesällä. Pääsääntöisesti museo olisi varattavissa ja opastukset tulisivat Viiala-seuran kautta, Oksa toteaa.