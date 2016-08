Toijalan Pallo -49:n juniori-ikäluokat eri vuosikymmeniltä kohtaavat toisensa Maksamme velkaa -tapahtumassa lauantaina 10. syyskuuta Toijalan urheilukentällä. Viime vuonna ensimmäistä kertaa järjestetty turnaus kasvaa nyt vähintään kahdeksan joukkueen välienselvittelyksi, jota on pohjustettu jo Toijalan Markkinoiden oluttelttakeskusteluista saakka.

Turnauksen järjestelyporukkaan kuuluvat Jarkko Joela (-80), Henri Toivonen (-79) ja Tuomo Smått (-78), heittelevät urheilukentän lehtereillä nimiä ja vuosilukuja ja pohtivat, mahtaako kovin porukka tulla 1960-luvun lopulla vai 70-luvun alkupuolella syntyneistä. Småttin puheiden mukaan voittajaveikkauksissa eivät sen sijaan ole korkealla 1984–85 syntyneet.

– Se muistetaan, että menestystä ei näillä ikäluokilla tullut. Järjestäjän tietojen mukaan kovia pelaajia ei ole, mutta jos on, joku voisi kerätä joukkueen, Smått muotoilee.

Tuloilla tehdään tekonurmikenttää

Peliaika pikkukentillä pelattavassa turnauksessa on kaksi kertaa 20 minuuttia, ja kentällä on maalivahti ja seitsemän kenttäpelaajaa. Kello 15 samana päivänä alkaa Topan edustusjoukkueen nelosdivisioonan OP-ottelu Lempäälän Kisaa vastaan. Sen puoliajalla jaetaan aamupäivän turnauksen palkinnot, ja otteluun on vapaa pääsy.

Maksamme velkaa -nimen mukaisesti turnauksen tulot eli esimerkiksi osallistumismaksut ohjataan tänäkin vuonna Topan nykyiseen junioritoimintaan. Päätähtäin on vuodessa 2018, jolloin Toijalaan on tarkoitus rakentaa tekonurmikenttä nykyisen Lastumäen nurmikentän tilalle.

Entisten topalaisten viralliset turnausjatkot ovat Gastropub Neliapilassa, jossa järjestetään myös Akaan elävän musiikin yhdistys Almun Almuklubi. Lavalle nousevat itsekin turnaukseen osallistuva Tero Ilomäki, akaalainen irkkubändi Seonaidh sekä Tero Kuparinen yhtyeineen.

Eri ikäluokkien entisiä topalaisia pyydetään ottamaan yhteyttä seuraaviin henkilöihin, mikäli turnaus kiinnostaa:

1940–50-luvulla syntyneet: Jarmo Kuusisto, jampe.kuusisto@gmail.com

1960–65: Timo Järvi, timojarvi@wippies.fi

1966–69: Janne Helin, janne.helin@sff.fi

1970–74: Juha Virtanen, juha.virtanen@securitas.fi

1975–77 Tuukka Laakso, tuukka.h.laakso@gmail.com

1978–79: Tuomo Smått, tuomo.smatt@op.fi

1980–81: Jarkko Joela, jarkko.joela@flaktwoods.com

1982–83: Jarkko Vehmaa, maykkari@hotmail.com