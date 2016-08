Palavasta tallista pelastettu Jiiärrä kohtasi pelastajansa Viialan VPK:n juhlassa

Vajaa yhdeksän vuotta sitten Esko Siren menetti neljä hevosta tallipalossa Toijalassa. Palavasta rakennuksesta saatiin pelastettua kaksi hevosta, joista toinen jouduttiin myöhemmin lopettamaan palokaasujen aiheuttamien keuhkovaurioiden ja siitä seuranneen kroonisen yskän takia. Sen sijaan liekeistä pelastettu suomenhevosori Jiiärrä selvisi ilman vaurioita.

21-vuotias Jiiärrä kohtasi pelastajiaan toissa viikonloppuna, kun se osallistui omistajansa Esko Sirenin kanssa 120-vuotisjuhlaa viettäneen Viialan VPK:n palokuntamarssille. Hevonen veti kulkueessa vanhoja sammutuskärryjä. Esko Siren kuvailee Jiiärrän ja hevosen pelastamiseen osallistuneen Viialan VPK:n Miikka Ahosen kohtaamista koskettavaksi.

– Se tuntui ihan liikuttavalta, kun Ahonen ja hevonen olivat siinä keskenään, Siren sanoo.

Palo havaittiin junasta

Viialan VPK osallistui tallipalon sammutukseen tammikuussa 2008. Yhden jälkeen yöllä syttynyt palo havaittiin ensimmäisenä junasta Toijala-Helsinki-radalta, joka kulkee lähellä Hämeenlinnantien varrella sijaitsevaa hevostilaa.

Kun tuolloin toisaalla asunut Esko Siren saapui tallille, oli palo edennyt jo pitkälle. Pitkän rakennuksen hirsiosuus oli romahtanut ja tiilisestä väliseinästä huolimatta palo oli levinnyt katon ja parven kautta myös rakennuksen toiseen päähän.

Ensin Sirenille kerrottiin, että kaikki eläimet olivat menehtyneet.

– Jäin seisomaan siihen pikkaisen shokissa. Hetken päästä Miikka Ahonen huuteli, että täällä on vielä elävä hevonen. Ahonen ruiskutti vettä ja yhteistoimin saimme hevosen pois sieltä, Siren muistelee.

Siren arvelee Jiiärrän säästyneen palokaasujen aiheuttamilta vaurioilta, koska se piti päätään lattianrajassa, kun taas rakennuksesta pelastettu toinen hevonen piti päänsä ylhäällä.

Tutkimusten mukaan palo sai alkunsa sähköistä. Siren myöntää palon jälkeen aikoneensa lopettaa hevoshommat kokonaan.

– Mutta kun asiasta toivuttiin, tehtiin uusi tallirakennus, Esko Siren kertoo.

Jiiärrä ei pelkää tulta

Sirenin mukaan Jiiärrä on edelleen virkeä hevonen. Hän ehti jo epäillä hevosen olevan elämän ehtoopuolella, kun se parina kesänä söi huonommin, mutta nyt ongelmia ei ole enää ollut. Se on selvinnyt myös parista vakavasta ähkystä.

– Jiiärrä on edelleen mahdottoman hyvässä kunnossa. Olen käyttänyt sitä erilaisissa tilaisuuksissa, se on ollut astutushommissa ja sillä on tehty työajoa. Se on ollut myös mukava kilpahevonen. Sillä on ajettu reilu sata starttia. Niistä noin kolmasosa oli kolmen parhaan joukkoon, 13 vuotta Jiiärrän omistanut Esko Siren kertoo.

Palokokemus ei ole vaikuttanut hevosen käytökseen.

– Sille ei ole jäänyt tulesta mitään pelkoa. Olen ollut sen kanssa tilaisuuksissa, joissa on ollut jätkänkynttilöitä ja makkaratulia, eikä se välitä sellaisesta yhtään mitään. Olen kuullut, että hevoselle voi jäädä kammo tulen näkemisestä, mutta tämä on sellaisesta täysin vapaa, Esko Siren toteaa.