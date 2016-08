Kirjastoihin suunnitellaan lisää itsepalvelua

Akaan vapaa-aikalautakunta esittää kaupungin investointiohjelmaan kirjastojen varustamista laajempaan käyttöön. Viialan kirjastossa työ on aloitettu tänä vuonna ja sitä on tarkoitus jatkaa ensi vuonna. Akaan pääkirjaston vuoro on vuonna 2018.

Sivistysjohtaja Jukka Oksan mukaan investointi tarkoittaa itsepalvelupisteitä ja kulunvalvontaa, joka mahdollistaa lehtienlukupisteiden käytön kirjastojen aukioloaikojen ulkopuolella. Lautakunta esittää kirjastojen varustamiseen ensi vuodelle 8000 euroa ja 58 000 euroa vuodelle 2018.

– Toijalassa pitää tehdä remonttia ja rakentaa lehtienlukupisteelle tila, jonka saa eristettyä muusta kirjastosta, jotta laajennettu aukiolo olisi mahdollista, Jukka Oksa toteaa.

Sivistysjohtajan mukaan toimenpiteillä pyritään ylläpitämään palvelutasoa tilanteessa, jossa kirjastojen henkilökunta vähenee talouden tasapainottamisohjelman vuoksi.

Skeittiparkista odotetaan tietoja

Vapaa-aikalautakunta toteuttaisi myös nuorten toivoman skeittiparkin ensi vuonna. Vapaa-aikalautakunta lähetti nuorisovaltuuston aloitteen skeittiparkista toukokuussa kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle huomioitavaksi talousarviosuunnittelussa. Skeittiparkista odotetaan hankesuunnitelmaa ja kustannusarvioita.

Tekojäätä esitetään investointilistalle

Vapaa-aikalautakunnan jäsenen Heidi Kinnarin esityksestä lautakunta lisäsi investointiesitykseensä vuodelle 2018 vielä Toijalan tenniskentän korjauksen sekä tekojäävarustuksen. Sivistysjohtaja Jukka Oksan mukaan hanke on aiemminkin ollut taloussuunnitelmassa mutta pyyhitty sieltä pois matkan varrella.

– Tenniskentän pinta vaatisi korjausta, ja samalla kun pinta möyhittäisiin, voisi asentaa alle jäähdytysputkiston, Oksa toteaa.

Vapaa-aikalautakunnan investointiesitykset jatkavat seuraavaksi tekniseen lautakuntaan.

Veturimuseon kuvio auki

Sivistysjohtaja Jukka Oksan mukaan syksyn aikana ratkaistavia asioita ovat Kylmäkosken lehtienlukupisteen ja Kylmäkosken nuorisotilan jatko. Samassa rakennuksessa sijaitsevien tilojen vuokrasopimus päättyy vuodenvaihteessa.

Myös Veturimuseon kuviot ovat auki. Osana talouden tasapainottamisohjelmaa kaupunki lopetti kulttuuritoimesta puolikkaan museotyöntekijän tehtävän ja irtisanoi työntekijän. Kun lisäksi kulttuurikoordinaattorin paikka on jäädytetty, kulttuuritoimen organisaatioon kuuluu enää sivistysjohtaja.

Sivistysjohtaja toivoo Veturimuseon jatkon järjestyvän yhteistyössä Suomen rautatiemuseon ja Museoveturiseuran kanssa.

– Henkilökohtainen toiveeni ja visioni on, että kaupunki turvaisi ainakin jossain määrin aukiolot, koska kävijämäärät ovat olleet hyvät. Veturimuseo, höyryveturiajelut ja Ukko-Pekan ulkoilutukset ovat vetäneet hyvin väkeä ja Museoveturiseuran väki on ollut aktiivista. Mutta jos kulttuuritoimen organisaatiossa sivistysjohtaja on ainoa työntekijä, ei ole järkevää, että sivistysjohtaja pitää museota auki. Siihen täytyy keksiä ensi kesäksi jokin muu ratkaisu, Oksa huomauttaa.

Akaan kaupunki maksaa Veturimuseon tiloista vuokraa Senaatti-kiinteistölle. Kalusto on yksityisomistuksessa ja Museoveturiseuran entisöimää ja kunnossapitämää.