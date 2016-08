Severi Kymäläinen Kumpula-hölkän voittoon

Jo 30. kertaa järjestettävään Kumpula-hölkkään toivotaan lisää paikallisia osallistujia. Hölkkään osallistuu juoksijoita pitkin eteläistä Suomea. Järjestäjät toivovat, että tapahtuma saa myös akaalaiset liikkeelle.

Hölkän järjestää Viialan Viri, ja seurakunta on mukana yhteistyökumppanina. Sekä lähtö että maali ovat Akaan seurakunnan leirikeskuksessa Kumpulassa Heinäsuolla Viialassa.

Virin aktiivit kehuvat reittiä siitä, että se menee kauniissa maisemissa ja on vaihteleva. Lyhyempi matka on 9,5 kilometrin mittainen, pidempi 15 kilometriä. Sarjoja on kaikkiaan yhdeksän.

Vuosien varrella hölkkään on osallistunut maajoukkuetason juoksijoita kuten triahlonisti, nykyinen kansanedustaja Pauli Kiuru. Kuntosarjoissa ei ole ajanottoa, joten mukaan voi tulla ihan kävelemisen tai juoksemisen riemusta.

Seppo Härmä muistelee juoksun syntyhistoriaa.

– Virin hiihtojaosto mietti hiihtokilpailuiden järjestämistä näihin maisemiin, mutta saimme idean, että tämä onkin hyvä maasto juoksukilpailujen järjestämiselle. Saimme järjestettyä pidemmän ja lyhyemmän lenkin juoksijoille.

Härmä kehuu myös yhteistyön sujuvuutta seurakunnan kanssa.

Osallistujia on ollut keskimäärin 70–80 ja parhaimmillaan yli sata. Sää ei vaikuta osallistujamäärään, vaan aktiiviharrastajat juoksevat säässä kuin säässä.

Lassi Johansson aikoo osallistua hölkkään tänäkin vuonna. Muutamana vuonna hän ei ole päässyt paikalle, mutta hän laskee tämän olevan hänen 27. Kumpula-hölkkänsä. Johansson houkuttelee osallistujia mukaan sillä, että jokainen saa mitalin, ja sarjojen parhaimmat tietenkin palkitaan. Lisäksi arvotaan yllätyspalkintoja. Miehille on tarjolla telttasauna, sillä Kumpulan omissa saunatiloissa on kosteusvaurio.

Kumpula-hölkkä järjestetään perjantaina 23. elokuuta kello 19 lähtien. Ilmoittautua voi paikan päällä viimeistään tuntia ennen lähtöä.

Vivikka Monto