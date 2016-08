Liisa Heinänen kertoo Intian naisten auttamisesta

Akaan seurakunta auttaa Intian naisia ja tyttöjä Hanna-työn kautta. Suomessa kansainvälisen Hanna-rukousliikkeen taustajärjestönä on Medialähetys Sanansaattajat eli Sansa.

Tyttöjä naitetaan Intiassa jo lapsina pois jaloista. Aikuiset naiset kokevat seksuaalisen hyväksikäytön lisäksi paljon muutakin väkivaltaa. Intialaisen naisen asemaa kuvastaa se, että avioliitossa tapahtuva raiskaus ei ole rikos edes vuonna 2013 uudistetussa laissa.

Intian naisten tilanteesta ja Hanna-työstä voi kuulla lisää seurakuntatalon alakerran lähetyspiirissä Toijalassa keskiviikkona 7. syyskuuta kello 13 ja torstaina 15. syyskuuta kello 11 Viialan lähetystuvassa. Siitä tulee kertomaan Hanna-lähettiläs Liisa Heinänen.

– Olen tehnyt työurani uutistoimittajana. Siksi olen seurannut ehkä tavallista tarkemmin uutisia naisten ja tyttöjen huonosta tilanteesta ja kaltoin kohtelusta eri puolilla maailmaa. Hanna-liike sekä havahduttaa tiedostamaan naisten tilanteita että auttaa naisia, Liisa Heinänen kertoo.

Hanna-työn ydin on rukouskalenteri, jossa on jokaiselle päivälle yksi lyhyt rukous. Saman rukouksen rukoilee noin 50 000 naista eri puolilla maailmaa, sillä kalenteri on käytössä 125 maassa.

Samalla kalenteri välittää tietoa naisten tilanteista eri puolilla maailmaa. Vaikeuksissa olevia myös autetaan. Esimerkiksi Intiassa Hanna-työ auttaa leskiä. Leski on arvoton, suvun hylkäämä köyhä ja usein aliravittu.

Hanna-työhön liittyvät yli 69 kielellä lähetettävät radio-ohjelmat, joissa annetaan sekä neuvoja arkeen että hengellistä ohjausta.

Suomessa toimii noin lähes 90 Hanna-ryhmää. Rukouskalenterin tilaajia on 1400. Kalenterin voi ladata itselleen osoitteessa sansa.fi. Sieltä löytyvät myös Hanna-ryhmien yhteyshenkilöt.