Vapahtajan hoidossa

"Vain Sinä tunnet minut, Vapahtaja ja tiedät lääkkeen kaikkiin haavoihin"; näin alkaa virsi 289. Tutkiessamme omaa sisimpäämme, löydämme kipuja, haavaumia sekä syntiä. Meidän Herramme ja Vapahtajamme kykenee hoitamaan meitä, jotka olemme haavoittuneet lapsuudestamme lähtien. Sielumme haavat (joko toisten tai synnin lyömiä) tarvitsevat Golgatan Herran kosketuksen. Sillä Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahojen tekojemme tähden. Hänen päällään oli rangaistus, jotta meillä olisi rauha ja Hänen verihaavainsa kautta me olemme parannetut (Jes 53:5.).

Meidän vammamme, haavamme ja tunne-elämän kipumme ovat kannettu Golgatan keskimmäiselle ristille. Hänet hyljättiin, jotta meitä ei hyljättäisi ja hänet tuomittiin ristin kuolemaan, jotta meitä ei tuomittaisi ikuiseen eroon Jumalasta. Kun uskomme Jeesukseen (Sana synnyttää uskon Pyhän Hengen kautta), saamme Hänen nimessään ja maahan vuotaneessa veressään kaikki synnit ja rikokset anteeksi.

Raamatun tekstit sisältävät ihmisen kokoista ja näköistä elämän kirjoa: Miksi olet masentunut, sieluni, ja olet minussa niin levoton? Odota Jumalaa. Sillä vielä minä saan kiittää häntä hänen kasvojensa suomasta pelastuksesta (Ps 42:6.). Hän huutaa minua avukseen, ja minä vastaan hänelle. Minä olen hänen kanssaan ahdistuksessa. Minä vapautan hänet ja kunnioitan häntä (Ps 91:15.).

Herra Jeesus on kansaamme jakamassa kipua, padottua tuskaa sekä pahaa oloamme. Jeesus, Jumalan Poika, välittää sinusta ja tulevaisuudestasi. Hän rakastaa ahdistuksen ja kivunkin aikana, vaikka emme tunnistaisi Hänen rakkauttaan. Jos kuka niin Jeesus tietää ja ymmärtää parhaiten kärsivää ihmistä. Hän on käynyt Getsemanesta Golgatalle syyttömänä Jumalan uhrikaritsana ja on saanut voiton synnistä ja sen seuraamuksista. Jeesus koki ihmisenä helvetin tuskat omassa fyysisessä olemuksessaan ja siksi Hän voi kärsiviä ja kivun alla eläviä ymmärtää, auttaa sekä päästää vapauteen.

Jos elät vaikeaa jaksoa elämässäsi, voi masennus olla ainoa terve reaktio olosuhteissasi. Siksi älä syyllistä itseäsi siitä, että toivo on kadonnut ja pimeys peittää kaiken. Ajattele Jeesusta, Hän koki ristin kauheuden ja ahdistui siitä. Kun Jumalan Poika on käynyt tuskien tien läpi voittajana, niin Hän kykenee antamaan apuaan aina täyteen vapauteen saakka. Hän on itse sinun kanssasi juuri nyt. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun saakka (Mt 28:20.). Herra Jeesus seisoo rinnallasi ja kärsii kanssasi sinun kipuasi.

Ympärilläsi saattaa olla lähimmäisiä, jotka ovat saaneet avun, lohdutuksen ja vapauden Herraltaan ja voivat auttaa sinua, jos tahdot lähimmäisiäsi prosessoimaan asioita kanssasi. Pyhä Henki sanoo selvästi: Elämälläsi on tarkoitus, sillä Jumala tahtoo sinut yhteyteensä. Hän haluaa johdattaa umpikujasta avaralle ja täältä maan alhoista kerran perille taivaan kirkkauteen. Muista kun olet Kristuksessa Jeesuksessa, olet Jumalan täydellisesti hyväksymä, rakastama ja armahtama.

Kilvoitellaan yhdessä perille, toinen toistamme tukien ja auttaen, rukoillen Akaan alueelle vanhan ajan herätystä!

Juhani Kolehmainen

Kirjoittaja on Toijalan helluntaiseurakunnan pastori