Konditoria Hi! Cakes avasi Viialassa

Mari Pitkäsen pyörittämä Konditoria Hi! Cakes vietti avajaisia viime perjantaina Akaan Ainutlaatuisten tiloissa Viialassa. Avajaispäivänä konditoriassa poikkesi noin 70 kävijää.

Konditorian yhteydessä ovat valmistustilat sekä myymälä, jossa on myös kolme asiakaspaikkaa. Myymälä on avoinna keskiviikosta perjantaihin kello 10–14. Tilauksia Pitkänen ottaa vastaa puhelimitse kaikkina arkipäivinä.

– Makeiden konditoriatuotteiden lisäksi myymälässä on myynnissä vaihdellen suolaisia piiraita ja muffinsseja sekä ruokaisia salaatteja. Valikoimassa olen ajatellut myös näitä yrityksiä, jotka toimivat samassa talossa, Mari Pitkänen kertoo.

Tilauksesta Pitkänen tekee suolaista ja makeaa tarjottavaa niin isoihin kuin pieniin tilaisuuksiin aina ristiäisistä hautajaisiin. Pitkäsellä on kokemusta myös erilaisista teemakakuista niin aikuisten kuin lasten juhliin. Pikkuväelle näyttäviä kakkuja on syntynyt muun muassa Frozen, Batman, My Little Pony ja Ariel -teemoilla.

Pitkänen huomioi myös erikoisruokavaliot.

– Olen halunnut erikoistua niihin, koska tarjontaa niissä tuntuu olevan vähän. Olen huomannut tämän sekä omien että lähipiirin allergioiden ja ruoka-ainerajoitteiden myötä.

Haave sai sittenkin ryhtymään yrittäjäksi

Mari Pitkänen valmistui leipuri-kondiittoriksi viitisen vuotta sitten. Alan töitä hän on tehnyt tähän asti kotona omalla toiminimellä.

Oman konditorian perustamisesta Pitkänen on haaveillut yläasteikäisestä lähtien. Peruskoulun jälkeen hän opiskeli ensin painoviestintää, mutta vaihdettuaan leipomopuolelle hän varmistui lopullisesti omasta alastaan.

Yrittäminen on Pitkäselle ennestään tuttua, sillä hänen isällään on ikkuna- ja ovisaneerauksia tekevä yritys.

– Ennen ajattelin, että yrittäjäksi en lähde, vaikka oma pulju olikin haaveena, mutta siihen olen nyt sittenkin päätynyt. Aloitan erittäin hyvillä mielin ja innostuneena, Mari Pitkänen kertoo.

Viialassa asuvan Mari Pitkäsen perheeseen kuuluu aviomies Uolevi Pitkänen ja tyttäret Elli, 5, ja Alina, 2 vuotta. Pitkäset ovat muuttaneet Viialaan Tampereelta.

– Katselimme rivitaloja, jotka olivat kauhean hintaisia. Kun samoihin aikoihin omat vanhempani löysivät tontin Toijalasta ja alkoivat rakentaa sinne, päätimme mekin kokeilla. Saimme tontin Viialasta ja parin viikon sisällä olimme jo rakentamassa, Mari Pitkänen muistelee.

Rakennusprojektin aikana kolmehenkiseksi kasvanut perhe pääsi muuttamaan uuteen kotiin keväällä 2012.