Akaan kaupunki keskittyy kaukasianjättiputken torjuntaan

Terisjärven luontopolkua on päivitetty uuteen uskoon. Reitti kulkee Nahkialanvuorelta Terisjärven ja Toijalan Sataman kautta Kangassaaren laavulle. Sen kokonaispituus on kahdeksan kilometriä, ja reittiä voi kulkea myös pienissä osissa.

Valmiiksi on nyt saatu moottoritien pohjoispuolelle jäävä osa. Työtoiminnan ohjaaja Risto Viitanen Akaan kaupungilta kertoo, että töitä on tehnyt kuntouttavan työtoiminnan porukka aina säiden salliessa viimeisen vuoden ajan.

Syksymmällä otetaan työn alle Nahkialanvuoren alue.

Pahasti rappeutumaan päässeet pitkospuut on uusittu. Reitillä on pitkospuita kaikkiaan lähes 400 metriä.

Reitin opasteita on uusittu ja osin lisätty. Viittojen lisäksi puihin on tehty paikoin punaisia merkkejä. Nyt polulta ei pääse eksymään.

Infotaulut muun muassa alueen eläimistöstä ja kasvistosta on nekin uusittu ja päivitetty ajan tasalle.

Turvallinen kulkea

Terisjärven puoleinen osa reitistä kulkee luonnonsuojelualueella, ja maasto on vaihtelevaa. Ilman pitkospuita olisi käytännössä mahdoton kulkea osaa reitistä. Välillä reitti kulkee naisenkorkuisessa kaislikossa, välillä suolla, ja sitten taas metsässä.

– Pitkospuut on pyritty tekemään niin, että lapsikin pystyy kulkemaan niillä. Ihan pienille lapsille toki luontopolku on liian vaativa, Viitanen sanoo.

Alueen ilmeeseen tuo oman leimansa se, että esimerkiksi kaatuneita puita ei korjata luonnonsuojelualueelta pois. Kasvistoa ei saa muutenkaan raivata, joten luontopolulla tuntee todellakin kulkevansa luonnossa.

Alueelle ei myöskään saa mennä työkoneiden kanssa. Pitkospuut on kuljetettu paikalle käsi- ja jalkapelillä.

– Ilman kuntouttavaa työtoimintaa kaupungilla ei olisi ollut varaa uusia näitä, tässä on ollut niin iso homma, Risto Vuorinen huomauttaa.

Reitin varrella on vanha lintutorni. Terisjärvi on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi kohteeksi, ja se on Hämeen parhaita lintujärviä.

Lintubongareiden iloksi tornille on teetetty jykevä pöytäryhmä taukopaikaksi.

Reitille pääsee kätevästi Matinlahdelle Satamatieltä vievän tien alusta, jossa on kartta alueesta.