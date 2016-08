Hillbilly Hilda kolmanneksi

Akaalainen suomenhevostamma Laguuni sijoittui Porin raveissa kolmanneksi uudella ennätyksellään 28,1.

Unto Inkisen omistama, valmentama ja ajama kahdeksanvuotias on tänä vuonna kilpaillut kuusi kertaa, ja nyt tuli ensimmäinen osuma kolmen joukkoon.

Kaikkiaan valjakolla on takana yhteensä 28 kilpailua, joista yhdessä Laguuni on kiidättänyt kylmäkoskelaisen Unto Inkisen sinivalkoiset ajovärit ensimmäisenä maalipaalulle.