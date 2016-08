Akaaseen uusi yhteislauluryhmä

Valkeakoski-opiston järjestämä uusi yhteislauluryhmä aloittaa toimintansa Akaassa syyskuun puolivälissä. Iloisen mielen lisäksi pääsyvaatimuksia ei ole, vaan ryhmään voi tulla kuka tahansa laulamisesta innostunut. Kurssille tulee kuitenkin ilmoittautua etukäteen Valkeakoski-opistoon, jotta ryhmä saadaan käyntiin.

Kurssi ei sisällä laulunopetusta, vaan kyse on nimenomaan laulamisesta yhdessä. Laulattajana toimii hämeenlinnalainen Anita Lehto, jonka mukaan laulettavat laulut ovat pääosin kaikille tuttuja. Lehto on hanuristi ja musiikinopettaja, joka on opettanut harmonikansoittoa Pälkäneellä jo muutaman vuoden.

Ryhmä kokoontuu Huvikummussa kuutena torstaina syyskaudella ja kuutena torstaina kevätkaudella. Ilmoittautuminen: www.valkeakoski.fi/valkeakoski-opisto tai p. 03 5691 7100.