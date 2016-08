Omistaja epäilee Nakki-karitsan katoamisessa rikosta

– Nyt jännittää, Antti Veräväinen huikkaa, kun kaikki on valmiina Helpiön huvilan nostamiseksi ylös sijoiltaan.

Takana on kaksi kuukautta huonosti nukuttuja öitä huvilan siirtoa murehtiessa. Teristen kartanon isäntä osti huvilan Akaan kaupungilta, koska häntä säälitti historiallisesti arvokkaan rakennuksen rappiotila. Talo oli ollut tyhjillään vuosikymmenet Kangassaaressa Toijalassa, ja se oli pahoin tärveltynyt.

Huvila piti siirtää jo viime talvena jäätä pitkin uudelle paikalleen, mutta jään paksuus ei riittänyt. Tänä talvena siirtoa yritettiin kolme viikkoa sitten, mutta taloa ei saatu nostettua ilmaan.

Siirtoyrityksen jälkeen talosta poistettiin kaksi ylintä kerrosta. Hirsiä otettiin pois 26 kerroksen verran. Ne otettiin kaikki talteen ja numeroitiin takaisin laittamista varten.

Turhia komeroita poistettiin, ja roskapuuta sekä muuta jätettä tuli yhteensä kahdeksan kuormaa.

– Olisi pitänyt jo alunperin purkaa huvila tähän malliin siirtoa varten, että saadaan kaikki rotanpesät ja muut pois. Ei sellaista taloa olisi ollut kiva ryhtyä kasaamaan uudelleen. Talossa oli kaikenlaista törkyä tyhjistä viinapulloista alkaen, Veräväinen kertoo.

Myös arvokkaita asioita löytyi. Teristen kartanon isäntä otti talteen sanomalehtiä vuosilta 1929 ja 30.

Tapetinjämiäkin löytyi, ja niistä on apua, kun tulevaisuudessa mietitään huvilan sisustamista vanhan hengen mukaisesti.

Jää kesti talon ja traktorien alla

Uusi siirtoyritys tehtiin viime torstaina. Huvilan nostamista varten sen lattiarakenteet purettiin, eikä mikään pidellyt rakennusta maassa. Oli vain painosta kiinni, jaksaako nosturi nostaa sen ilmaan.

Nosturiksi saatiin edellistä yritystä järeämpi peli, ja hitaasti mutta varmasti Huvila nousi sijoiltaan. Sen jälkeen se laskettiin jäälle tarkoitusta varten rakennettujen jalasten päälle.

Talon vetämiseen oli varattu jääkarhu sekä traktori. Alku ei näyttänyt hyvältä, sillä koneet eivät meinanneet saada liikkeelle painavaa kuormaa.

Lopulta lasti lähti liikkeelle, ja kahden kilometrin matka Terisiin taittui jäätä pitkin.

– Pelkäsin ihan tosissani, että jää ei kestäisi, Antti Veräväinen myönsi huvilan ollessa perustuksiensa päällä kartanon mailla.

Lihan suoramyynti siirtyy huvilalle

Matkassa on ollut monta mutkaa, mutta Antti Veräväinen ei kadu sitä, että lähti tähän projektiin.

– En pelkää työntekoa. Jos ei olisi ollut tätä projektia, niin olisi ollut jokin muu hanke. Joskus oli toki epätoivon hetkiä ja usko koetuksella. Työtä on vielä paljon, mutta nyt on kivempi tehdä, kun huvila on omalla tontilla.

Alunperin Veräväisen mielessä ei ollut huvilalle käyttötarkoitusta muuten kuin että se ei tulisi olemaan vain hänen perheensä käytössä. Nyt visio on kirkastunut.

Lihatilan suoramyynti siirretään huvilan yhteyteen.

– Myyntipäiviä tulee olemaan aikaisempaa useammin. Sisällä vanhan ajan kahvipannut porisevat. Ihmiset voivat tutustua taloon, ja sieltä voi katsella laitumella olevia eläimiä, Veräväinen maalailee mielikuvaa huvilan tulevaisuudesta.

Toiveissa on, että Helpiön huvilasta tulee paikallinen vetonaula. Antti Veräväinen kaavailee, että tilaa voisi myös vuokrata esimerkiksi yhdistyksille ja yrityksille.

Tosin menee oma aikansa, ennen kuin rakennus on saatu kunnostettua. Tänä keväänä siihen saataneen katto, mutta muut kunnostustyöt menevät pidemmälle.

Veräväinen ehtii keskittyä huvilan kunnostamissuunnitelmiin sitten, kun maatalouden pahin sesonki on ohi. Huvilan ulkoasu on tarkoitus palauttaa entisenlaiseksi.