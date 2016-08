Nahkialan koululla odotetaan uusia luokkatiloja

Akaan kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää tämän vuoden investointiohjelmaan 22 000 euron lisämäärärahan kohtaan Nahkialan koulun asuntolan muutos esikoulukäyttöön ym. tilamuutokset. Asia on valtuuston listalla tänä keskiviikkona.

Keväällä muutoksiin myönnettiin jo 46 000 euroa alkuperäisen 180 000 euron lisäksi, koska työmäärä lisääntyi muun muassa välipohjan mikrobiepäilyjen ja kummankin kerroksen ikkunoiden vaihdon vuoksi.

Hankesuunnitelman mukaan asuntolan toisen kerroksen asunnoista tehdään esikoulutilat rakennuksen ensimmäisen kerroksen pohjaratkaisulla. Koulunjohtaja Bjarne Illmanin mukaan toiseen kerrokseen ei kuitenkaan ole tulossa esikoululaisia. Esikoulu on nyt ja jatkossa ensimmäisessä kerroksessa.

– Yläkertaan tehdään luokkia. Sinne menee kolmos–nelosten luokka saman tien, ja erityisopettajat siirtyvät myös sinne. Myöhemmin katsotaan, miten tämä koulu kasvaa, ja tarvitaanko myös toinen luokkatila jossain vaiheessa normiluokalle, kertoo Illman.

Illmanin opettama 3.–4.-luokka on nyt Nahkialan koulun pohjakerroksessa. Tämä tila saadaan esimerkiksi pienryhmätilaksi, kun asuntolan remontti valmistuu.

– Meillähän ei ole missään tyhjää ryhmätilaa. Se on aika lailla hankalaa. Luokkakoot ovat meilläkin jonkin verran kasvaneet, ja tilan jakamisen tarve on lisääntynyt, Illman sanoo.

Asuntolan uusiin opetustiloihin täytyy hankkia pulpetit ja muita kalusteita. Osa saadaan käytettynä.

– Hyödynnämme muiden koulujen kalusteita kuten Viialan siirtokoulun kaappeja. Katsotaan mennäänkö täällä liitutaululla vai onko se joku muu, Illman toteaa tekniikkapuolesta.

Eskarit ehkä liikuntasaliin

Periaatteessa ensimmäinen suunnitelma oli Illmanin mukaan se, että asuntolan uusiin tiloihin olisi päästy jo helmikuussa. Nyt Nahkialassa odotetaan kovasti, että muutto tapahtuisi viimeistään jouluna.

Lukuvuoden aikana tehty remontti tietää evakkoa eskarilaisille. Illmanin mukaan alkukesästä pidetyssä palaverissa puhuttiin, että evakossa tarvitsisi olla kaksi kuukautta. Nyt puhutaan muutamista päivistä.

– Pölyä ja ääntä tulee jonkin verran, kun tiiliseinää kaadetaan ja lattioita revitään auki. Silloin ei ole muuta paikkaa eskareille kuin liikuntasali. Jos selviämme muutamalla päivällä, tämä ei vaikuta iltakäyttäjiin, Illman toteaa.

Bjarne Illman ei tiedä tarkkaan, mikä aikataulutilanne tällä hetkellä on. Uudesta määrärahaesityksestä koulunjohtaja luki Akaan Seudusta.

– Minusta tuntuu, että valuu aikaa hukkaan. Eikö töitä päästäisi aloittamaan jättämällä jotain odottamaan ja hakemalla rahaa siihen? Pitääkö ikkunaremonttiin olevat rahat käyttää ikkunaremonttiin, vai voitaisiinko tehdä ikkunat uudella määrärahalla, että saadaan tilat käyttöön? Illman aprikoi.

Hän on kuitenkin tyytyväinen siihen, että koulun tiloja ylipäänsä remontoidaan.

– Ehkä sitä on tiettyä nöyryyttä oppinut, että aina asiat eivät mene aikataulullisesti. Toivottavasti tulos on hyvä eikä lähdetä hosumalla tekemään. Me käytämme tiloja pitkään.

Aikaisemmatkaan korjaukset eivät ole Nahkialan koululla aina toteutuneet suunnitellussa aikataulussa, ja osa remonteista on jouduttu myös uusimaan tuoreeltaan. Lisämäärärahakaan ei aina ole itsestäänselvyys.

– Kaupungilla ollaan määrärahojen ja siirtojen kanssa varmaan aika tarkkoja, kun tiedetään mitä Viialassa oli ja miten nämä hommat pitäisi tehdä.

Kaupungin pyörittämän työttömien työpajan Horisontin väki on tehnyt kesän aikana valmistavaa työtä, että asioita saataisiin joutuisammin eteenpäin. Asuntolan kakkoskerroksen lähes kaikki lautalattiat on revitty auki ja osa väliseinistä on purettu.

Lähiliikuntapaikan pitäisi tulla tänä vuonna

Akaan investointiohjelmassa on tälle vuodelle merkitty myös 60 000 euroa Nahkialan koulun lähiliikuntapaikan rakentamiseen. Sen pitäisi tulla nykyisen koripallokentän paikalle ja viereiselle hiekkakentälle, mutta työt eivät ole vielä alkaneet.

– Ei pihalla ole mitään tapahtunut. Sekin on minun ymmärtääkseni valmiiksi suunniteltu ja uskoisin, että jopa kilpailutettu. Viime tieto oli, että työt päästäisiin aloittamaan kuun vaihteen tienoilla, koulunjohtaja Bjarne Illman sanoo.

Hänelle olisi käynyt myös se, että lähiliikuntapaikka olisi rakennettu kesäloman aikana.

– Olisihan se ollut aika makeeta, jos sen olisi saanut koulun alkua tehtyä.