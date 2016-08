Akaassa on vahva valkohäntäpeurakanta

Lontilassa sijaitsevan Rockwood Alpacas -alpakkatilan pihapiirissä hiiviskelee ilves. Tilan emäntää Maarit Grönforsia asia huolestuttaa, sillä nuorin Grönforsin ja hänen puolisonsa Reijo Paunun alpakoista on vasta noin viiden kuukauden ikäinen ja kokonsa puolesta ilvekselle helppo saalis. Loput kuusi alpakkaa ovat kaikki naaraita, eikä niillä ole raateluhampaita, joilla vasaa voisi puolustaa.

­– Meidän terassillamme on riistakamera, jolla ilveksestä on saatu kuvaa. Myös tassunjälkiä on näkynyt viikon verran, ja niiden perusteella kyseessä voi olla kaksikin ilvestä. Meidän tallimme ovella, alpakka-aitauksen reunassa ja ulostekärryn ympärillä on kierrelty. Pihassamme se on tutkinut myös lintujensyöttöasemat ja terassin, Grönfors kertoo.

Jalannin riistanhoitoyhdistyksen edustaja on käynyt toteamassa jäljet ilveksen tekemiksi.

Alpakkavasa ei ole ainoa, joka on ilveksen takia vaarassa, sillä aikuisenkin alpakan kaula on turkin alla vain ranteenpaksuinen. Kunnollinen osuma ilveksen kynsistä voi siis koitua kohtalokkaaksi.

– Yleensä meidän alpakkamme pääsevät aamulla ulos ja tulevat illalla sisälle talliin syömään. Tällä hetkellä pidämme turvallisuussyistä alpakoita tallissa, ne pääsevät ulos ainoastaan valvotusti. Jatkamme tällä tyylillä kunnes tilanne rauhoittuu ja ilves saadaan häädettyä täältä jollakin keinolla, Grönfors toteaa.

Akaan Ilveskanta rajussa kasvussa

Jalannin riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Mikko Peräkiven mukaan ilvesten, susien ja karhujen määärä on Akaassa kasvamaan päin. Erityisesti ilveskanta jatkaa rajua kasvamistaan.

– Tämä on huono juttu sikäli, että saimme Akaan alueelle vain yhden ilveksenkaatoluvan. Tämä johtuu siitä, että vähälumisten talvien vuoksi emme ole pystyneet tekemään lumijälkilaskentaa, josta ilvesten määrä kävisi ilmi, Peräkivi toteaa.

Peräkivi toivookin runsaslumista tammikuuta, sillä lumijälkilaskenta on tehtävä tammikuun loppuun mennessä.

– Havaintoja kuitenkin on, esimerkiksi viime syksynä Sontulassa ilves vei talon pihasta ankan, Peräkivi kertoo.

Peräkivi toteaa, että muita ilvesten viemiä kotieläimiä ei ole tiedossa, mutta peuranvasanraatoja on niiden jäljiltä löytynyt. Myös kettukanta on vähentynyt, ja syyksi Peräkivi epäilee ilvestä.

Myös susien ja karhujen määrä on nousussa

Peräkiven mukaan Akaassa liikuskelevista susista tehdään havaintoja aina toisinaan, mutta kyseessä ovat yksinäiset sudet.

– Mitään laumanmuodostusta tuskin tällä hetkellä on, mutta asia voi muuttua. Kyllä ne lisääntymään päin ovat, Peräkivi arvelee.

Karhuistakin tehdään Akaassa hajahavaintoja, ja myös karhunjätöksiä sekä tassunjälkiä on alueella nähty.

– Sanoisin, että tilanne karhujen kohdalla on hyvin samanlainen kuin susien kohdalla, Peräkivi toteaa.

Vaikka Viiala ei kuulu Jalannin riistanhoitoyhdistyksen toimialueeseen, uskoo Peräkivi petoeläintilanteen Viialassa olevan hyvin samanlainen kuin muuallakin Akaassa.