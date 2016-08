120-vuotias Viialan VPK juhlii marssien

Hunajaisiin Sinkkutansseihin yritettiin houkutella sinkkuja, mutta pariskunnat näyttivät olevan tanssijoissa enemmistönä. Viialan VPK:n Metsälinnassa järjestämissä tansseissa musiikista vastasi tanssiorkesteri Pisara.

22.10. Annikki ja Aarne Paulin kertovat harrastaneensa tanssimista 15 vuoden ajan. He käyvät Metsälinnan tansseissa melkein aina kun ne järjestetään. Pariskunta pitää Pisaran esittämästä musiikista.

– Tanssi on mukava liikkumismuoto ja Metsälinnan lattia on hyvä tanssia. Lisäksi täällä näkee tuttuja. Kesäisin kiertelemme lavatansseissa.

22.25. Kahviossa istuskelevien Pirkko Mäenpään ja Martti Hiiren veti tansseihin tuttu orkesteri, kivat ja tutut tanssikaverit sekä tilan toimivuus. Hekin harrastavat ahkerasti lavatansseissa käymistä. Tanssilajeista lähes kaikki sujuvat.

22.40. Tanssilattian seinien vierustoilla istuu paljon ihmisiä katselemassa tanssia ja rupattelemassa. Yksi heistä on Irja Lukjanov.

– On minulla vientiä jonkin verran ollut. Kuten tansseissa yleensäkin, täällä on enimmäkseen pariskuntia. Paikkana Metsälinna on hyvä, ja täällä on hyviä orkestereita.