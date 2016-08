Kirsi Nord-Sarkola valitti valtuuston vuodeosastopäätöksestä

Valtuutettu Kirsi Nord-Sarkola (sd) on valittanut Akaan valtuuston kesäkuisesta päätöksestä, jonka mukaan Akaan yhteistoiminta-alueen

vuodeosastopalvelut keskitetään Etelä-Pirkanmaan yhteiselle vuodeosastolle Valkeakoskelle. Päätös syntyi valtuustossa äänin 28–14. Häviölle jäi Kirsi Nord-Sarkolan esitys Akaan vuodeosastopalvelujen toteuttamisesta Akaan uuden hyvinvointikeskuksen yhteyteen.

Kirsi Nord-Sarkolan mukaan valtuuston päätös on kumottava ja päätös on asetettava täytäntöönpanokieltoon. Hän katsoo, että ennen asian lopullista ratkaisua olisi pitänyt käydä kunnallisen yhteistoimintalain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut Toijalan ja Urjalan vuodeosastojen henkilökunnan kanssa. Valittajan mukaan valtuuston päätös on tehty puutteellisen valmistelun pohjalta ja henkilöstön oikeusturvaa loukaten.

Kirsi Nord-Sarkola puuttuu valituksessaan myös ma. perusturvajohtajan ja johtava ylilääkärin osuuteen asiassa. Valittajan mukaan virkamiehet valitsivat ma. perusturvajohtaja Elina Anttilan, johtavan ylilääkärin Juhani Grönlundin ja talousjohtaja Mari Puhka-Suden ylikunnalliseen, Valkeakosken kaupunginjohtajan perustamaan työryhmään suunnittelemaan Etelä-Pirkanmaan yhteistä vuodeosastoa. Nord-Sarkolan mukaan nimeämisestä ei löydy päätöspöytäkirjaa tai hän ei ole sitä saanut. Valittajan mielestä nimeäminen olisi vaatinut hallinnollisen päätöksen.

Kirsi-Nord Sarkola katsoo, että ma. perusturvajohtaja on ollut jäävi tai hänen puolueettomuutensa on vaarantunut asian esittelijänä, koska hän on toiminut työryhmässä ilman hallinnollista valtuutusta. Valittaja katsoo tämän koskevan myös johtavaa ylilääkäriä, kun tämä on osallistunut vuodeosastoasian käsittelyyn kaupunginhallituksessa.

Valtuuston kesäkuisesta kokouksesta on valittanut myös kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jouko Rytkönen (kok), jonka valitus koski uuden hyvinvointikeskuksen rakentamista Akaaseen.