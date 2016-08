Attendo Oy on kiinnostunut myös Akaasta

Yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja Attendo Oy on lähestynyt Akaan kaupunkia samantyyppisellä ehdotuksella, jonka yritys on tehnyt Urjalan kunnalle. Attendo Oy on valmis ostamaan Urjalan vanhainkodin rakennuksen ja rakennuttamaan uuden hoivakodin Urjalaan. Urjalan kunnanhallitus on omalta osaltaan jo hyväksynyt Attendon ehdotuksen.

Akaassa toimii Mäntymäen vanhainkoti, jossa osa paikoista on tehostettua palveluasumista. Torkonkartano, Havulinna ja Tarpiakoti ovat kaupungin ylläpitämiä tehostetun palveluasumisen yksiköitä. Ma. perusturvajohtaja Elina Anttila ei ota kantaa, onko Attendon mahdollinen kiinnostuksen kohde 43-paikkainen Mäntymäki Viialassa.

– En käy tässä vaiheessa läpi yksityiskohtia. Käymme ensin päättäjien kanssa keskustelun siitä, otetaanko asia käsittelyyn vai ei. Kyllähän tässä on paljon mietittäviä asioita; miten ja missä palveluita halutaan tuottaa, kuka tuottaa ja mistä saadaan säästöjä, Anttila arvioi.

Anttilan mukaan todennäköisesti kaupunginhallitus linjaa, ryhdytäänkö asiaa valmistelemaan.

Kolmessa kerroksessa toimiva Urjalan vanhainkoti on rakennettu vuonna 1954 ja sitä on korjattu 2000-luvulla. Attendo Oy on esittänyt Urjalan kunnalle, että yritys ostaa Urjalan vanhainkodin rakennuksen 1,5 miljoonalla eurolla. Vanhan vanhainkotirakennuksen korvaajaksi Attendo on ilmoittanut rakennuttavansa 40–45-paikkaisen hoivakodin.

Attendon ehdotus edellyttää palvelusetelin käyttöönottoa Urjalassa. Palveluseteliä ei kuitenkaan korvamerkitä mihinkään tiettyyn hoivakotiin.

Urjalassa Attendon ehdotuksen etuna pidetään muun muassa asumispalvelujen säilymistä Urjalassa myös sote-uudistuksen jälkeen sekä taloudellisia säästöjä.