Yepzonille jakelusopimus ja uusi tuotantolinja Intiaan

Paikannuspalveluita kehittävä akaalainen Yepzon Oy lanseeraa kaksi uuden sukupolven turvatuotetta kansainvälisille markkinoille. Viimeisimmällä paikannusteknologialla varustettu henkilökohtainen hälytin Yepzon Freedom sekä teollisuuden tarpeisiin suunniteltu paikannin Yepzon Coco ovat ensiesittelyssä Mobile World Congress -messuilla Barcelonassa tällä viikolla.

Hurjaa vauhtia kansainvälistyvän start-upin ensimmäinen tuote Yepzon One lanseerattiin Suomen markkinoille jouluna 2014. Näppärä gps-paikannin on herättänyt kiinnostusta niin kotimaassa kuin ulkomaan markkinoilla, ja sitä on myyty jo yli kymmenen tuhatta kappaletta. Jatkokehityksen seurauksena tuote saa rinnalleen nyt hälytystoiminnolla varustetun henkilökohtaisen paikantimen sekä paikannusratkaisun teollisuuden tarpeisiin.

– Tällä tuoteperheen laajennuksella voimme vastata eri ihmisten yksilöllisiin tarpeisiin ja saattaa loistavaksi havaitun paikannuspalvelun yhä useampien turvaksi, kertoo Yepzonin perustaja, akaalainen Otto Linna.

Paikannin hälytyslaitteessa

Yepzon Freedom on henkilökohtainen tulevaisuuden turvatuote, joka toimii kolmella tavalla: paikannin, paikannin hälytysnapilla tai pelkkä hälytysnappi. Laitteen avulla hädässä oleva henkilö voidaan paikantaa hetkessä älypuhelimen avulla, ja sen akunkesto on jopa vuoden.

– Vahva viesti kentältä on se, että turvattomuuden tunne on lisääntynyt. Me vastaamme Freedomilla, Otto Linna sanoo.

– Autoissa ja kodeissa on jo kauan ollut hälyttimet. Nyt on vihdoin myös tärkeimmissä eli ihmisissä.

Uutuustuote on hyväksytty ennakkomyyntiin yhdysvaltalaisessa joukkorahoituspalvelu Kickstarter.comissa, josta se on tilattavissa syksyn toimituksiin. Suomessa ennakkotilaukset voi tehdä pian myös Yepzonin verkkokaupasta.

– Freedom on koko maailmassa ainoa laatuaan, ja sen myynnille on kovat odotukset. Uusi paikannusratkaisu onkin ehtinyt jo kerätä ennakkotilauksia kuluttajilta ja jälleenmyyjiltä, Linna kertoo.

Tuotemullistus teollisuuden tarpeisiin

Kesällä 2016 päivänvalon näkevä Yepzon Coco tarjoaa globaalin paikannuspalvelun logistisiin tarkoituksiin. Ensimmäiset laitteet ovat jo ennakkotoimituksissa kuljetusten hallintaan ja rahdin seurantaan. Laitteen avulla voidaan havaita kuljetusprosessin vaarantavat tekijät, seurata lastin olosuhteita sekä paikantaa kuljetus. Täysin uniikkia laitteessa on, että se on kertakäyttöinen. Coco on optimoitu toimimaan automaatioyritys Keskustekniikka Oy:n PackAware-seurantapalvelun kanssa, ja se on integroitavissa asiakasyritysten järjestelmiin.

– Yepzon Coco tuo rahtiliikenteessä rahdin seurannan valmistajien omiin käsiin tarjoten asiakkaille miljoonien säästöjä vuositasolla. Tuote on muokattavissa nopeasti asiakkaan erityistarpeisiin, ja asiakas maksaa vain tarvitsemistaan ominaisuuksista, kertoo Yepzonin teollisuustuotteista vastaava johtaja Jukka Pietarinen.

Molemmat uutuudet ovat ensiesittelyssä tiistaina 23.2. kello 18 Mobile World Congress -messuilla Barcelonassa Team Finlandin messuosastolla.

Akaan Seutu kuuluu Pirkanmaan Lehtitaloon, joka on yksi Yepzonin omistajista.