Oma Säästöpankki seuraa kolmostietä ja päärataa

Oma Säästöpankin toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi ei näe, että Suomi eläisi tulevaisuudessa vain muutaman voimakkaan kasvukeskuksen varassa. Seinäjoelta moottoripyörällä Säästöpankin uuden konttorin avajaisiin Akaan Toijalaan ajanut Syvälammi luottaa maan pääväylien vetovoimaan.

– On voimakkaita kasvualueita alueita Helsingin Hämeenlinnan ja Tampereen kautta Seinäjoelle ja Vaasaan. Osin tämä jatkuu Ouluunkin. Meille pankkina ovat suotuisia alueita ne, joista kansainväliset toimijat vetäytyvät pois kohti Helsinkiä. Koemme taas, että näillä alueilla on elinvoimaa ja tulevaisuutta, joten se on hyvä yhtälö meille. Akaa on ilman muuta tällainen alue, sanoo Tampereen yliopiston kasvatti Pasi Sydänlammi.

Oma Säästöpankissa toiminnan keskipisteenä ovat suomalaiset perheet, pienet ja keskisuuret yritykset sekä maa- ja metsätalouden harjoittajat.

– Pankkipalvelut säilyvät, niitä edelleen kehitetään. Kilpailu ei saa olla liian veristä asukasmääriin nähden. Vaikka laajalla alueella toimitaan ja iso pankki ollaan, niin paikallinen fokus on todella vahva. Akaassa se on tämä täyden palvelun konttori.

Uuden konttorin avajaisia osoitteessa Valtatie 12 vietettiin torstaina 12. toukokuuta.

Ei mikään pieni tekijä

Pasi Sydänlammi johtaa pankkia, jonka toimi alue ulottuu Etelä-Pohjanmaalta Etelä-Savoon ja Kymenlaaksosta Pohjois-Karjalaan. Pankin tase on 1,9 miljardia euroa. Konttoreita on 45 ja niissä työntekijöitä 250.

– Toimimme kahdeksassa maakunnassa. Minun tehtäväni on huolehtia, että kokonaisuus toimii ja oikeaan suuntaan mennään. Tosi keskeisessä asemassa pankissa ovat ne henkilöt, jotka paikallista liiketoimintaa hoitavat – täällä Akaassa Minna Nyströmin johdolla toimiva joukkue. Tämä konttori on rakennettu Akaan seudun tarpeita varten, sanoo Syvälammi.

Onko vanhanaikaista puhua, että Oma Säästöpankin pääkonttori on Seinäjoella?

– Ehkä on. Pääpaikka on aina siellä missä asiakkaita kohdataan. Eikä tämäkään konttori ole enää alueen ainoa toimipaikka. Se on paremminkin tukikohta tämän alueen ihmisille. Näissäkin avajaisissa on menty kadun toiselle puolelle aurinkoon tapaamaan potentiaalisia asiakkaita kadulle telttaan.

Konttoreita tarvitaan edelleen

Asiakkaita tavataan myös yrityksissä ja vapaa-ajan tapahtumissa eläkekerhoista urheiluseuroihin. Käsitys pankista on Pasi Syvälammen mielestä viimeisen kymmenen vuoden aikana muuttunut radikaalisti. Enää ei mennä vavisten hattu kourassa konttoriin lainaa pyytämään. Konttoreita silti tarvitaan edelleen.

– Jossakin asiat on aina sovittava. Tästä työstä pääosa tapahtuu kuitenkin kasvokkain. Akaassa olemme saaneet viihtyisät tilat asiakkaillemme ja työntekijöillemme. Konttorit ovat osa modernia pankkipalvelua. Totta kai tärkeässä osassa on myös digitaalinen maailma, jossa olemme vahvasti mukana.

Oma Säästöpankissa toimintaa suunniteltaessa katsotaan pidemmälle kuin nykyisiin asiakkaisiin ja heidän varoihinsa.

– Tavoitteena ei ole puristaa nykyisestä asiakaskunnasta maksimaalinen määrä euroja irti. Olemme toimineet jo 140 vuotta ja koko ajan on ollut katse tässä päivässä ja huomisessa. Koko ajan on mietittävä, missä olemme viiden tai kymmenen vuoden päästä. Ja aiomme olla täällä, sanoo Sydänlammi.

Vieläkö puhutaan säästöpankkiaatteesta?

– Kyllä. Tämä on esimerkiksi hyvin pitkäjänteistä toimintaa. Emme tavoittele pikavoittoja. Rakennamme koko ajan toimintaamme niin, että olemme myös jatkossa kilpailukykyisiä ja vahvoja.

Toimitusjohtaja Sydänlammi pitää työnsä suurena etuna sitä, että voi katsoa rauhassa tulevaisuuteen ja kasvottomat osakkeenomistajat eivät ole koko ajan huohottamissa niskaan.

Tulot pienistä puroista

Millä pankki elää kun korot ovat alhaalle, Suomi lamassa eikä kukaan lainaakaan ota? Leveillä korkokatteilla ei enää tulosta tehdä, vaan Sydänlammikin katselee pieniä puroja.

– Luotonantohan meillä on ihan kohdallaan tilanteeseen nähden. Kustannusten pitää tässä työssä olla kurissa. Se aika pitkälle määrittelee sen, miten pankit pärjäävät niin Suomessa kuin muuallakin. Euroopassa on pankkeja edelleenkin aika suurissa ongelmissa ja nimenomaan kustannuspuolella. Osin on liian pitkään odotettu parempia aikoja.

Kreikka ja maan pakit ovat syvissä ongelmissa edelleen, mutta Suomen pankit ovat kunnossa.

– Muuten maa on vaikeuksissa ja meillä on isoja ongelmia, mutta pankit ovat tästä ulkona, onneksi.

Yrittäjien pankki

Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen on Oma Säästöpankin hallituksen varapuheenjohtaja. Hän oli aikaisemmin puheenjohtaja, mutta luopui asemasta nykyisen valtakunnallisen luottamustoimensa takia. toimitusjohtaja Sydänlammi pitää Jyrki Mäkystä tärkeänä henkilönä pankin rakentamisessa nykyiseen asemaansa.

– Olen yhdessä Jyrkin kanssa vienyt tätä pitkään eteenpäin. Jyrki on samanaikaisesti ollut todella aktiivinen yrittäjä ja toiminut aktiivisesti myös järjestöpuolella. Huipputyyppi, ja se on tärkein asia, miksi hänet on valittu meidän hallitukseen.

Jyrki Mäkysen mukana olo tuo toimitusjohtaja Sydänlammin mielestä Osa Säästöpankkiin oman ominaisuutensa muihin pankkeihin verrattuna.

– Jos ajatellaan perinteisiä paikallispankkeja, niin kyllä me olemme enemmän mukana yritysten pankkipalvelujen tarjoajana verrattuna keskimääräiseen säästöpankkiin tai osuuspankkiin. Osin se tulee koon kautta, osin pohjalaisien juurien kautta.

Yrittäjien asema on Suomessa viime vuosina parantunut. Hartiavoimia asian eteen on tehnyt töitä muun muassa Suomen Yrittäjät.

– Henkinen ilmapiiri on muuttunut. Kun itse olin valmistumassa, harva opiskelija lähti yrittäjäksi. Yrittämistä ei pidetty houkuttelevana vaihtoehtona – yrittäjyydestä jopa varoiteltiin. Nyt tilanne on aivan toinen ja startupit ovat tulleet jäädäkseen.

Yrittämisen mallia Pohjanmaalta

Pasi Sydänlammi toivoisi pohjalaisen yrittäjähengen tarttuvan suomalaisiin. Hän kaipaa pohjalaista hulluutta ja päämäärätietoisuutta. Suomi nousee vain yrittäjyydellä. Tällä hetkellä vain pk-yritykset työllistävät ja yrittämisen esteitä olisi raivattava joka tasolta pois.

– Tämä on raaka realiteetti, joka pitää myöntää. Uudet työpaikat syntyvät nimenomaan pieniin yrityksiin.

Suomen tilanne on lohduton. Päätöksiä ei ole vuosiin kyetty tekemään.

– Asioita siirrellään vuosi, jopa vaalikausi, kerrallaan eteenpäin. Kaikki tietävät, että julkinen sektori on liian suuri kansantalouden kantokykyyn nähden. Ministeriössä on porukkaa kuin pipoa kehittelemässä erilaisia säädöksiä ja rajoituksia kansalaisille ja yrityksille. Iso joukko myös valvoo, että näitä osin epätarkoituksenmukaisia säädöksiä noudatetaan. Eihän Suomi näin nouse, sanoo Sydänlammi.

Onko jopa niin, että Suomessa keskitytään pitämään kiinni jo menetetyistä työpaikoista. Pasi Sydänlammi sanoo nähneensä tällaisen otsikon hiljattain jossakin.

– Sitten kun tulee tällaisia Überin kaltaisia uusia toimijoita, niin kaikki voimat keskitetään siihen, miten tämä voitaisiin kieltää. Eihän tässä muiden maiden vauhdissa pysytä mitenkään ja surullisinta tässä on, että kuulumme Euroopassa heikoimpien talouksien joukkoon.

Myös kannustinloukut vaikeuttavat Suomen kehitystä.

– Mitä enemmän teet töitä ja onnistut, sitä enemmän sinua rangaistaan jyrkän progressiivisella verotuksella. Ja toisaalta, mitä vähemmän teet töitä, sitä enemmän yhteiskunta tukee ja auttaa. Työn vastaanottamisen pitäisi aina olla kannattavampaa kuin kotona oleminen, sanoo Sydänlammi.

Pasi Sydänlammi muistuttaa kuitenkin, että moni asia Suomessa on kunnossa. Jos muutama keskeinen asia oikaistaisiin, Suomi lähtisi nousuun vauhdilla.

– Surullista tässä on se, että Suomi velkaantuu nyt 10 miljardia vuodessa ja minun 10- ja11-vuotiaat lapset joutuvat tätä menoa kaiken maksamaan.

Onko moraali katoamassa?

Suomessakin kohistaan Panaman papereista ja Nordean toimista niiden kanssa. Suomesta muuttavat hyvillä eläkkeillä olevat veroja pakoon Etelä-Eurooppaan, muun muassa Portugaliin. Mitä säästöpankkimies tästä ajattelee. Olo on varmasti helpompi, koska oman pankin nimeä ei löydy mistään papereista.

– Tämä kertoo myös erittäin korkeasta verotaakasta, joka menestyneillä suomalaisilla – varsinkin yrittäjillä – on. Normaalia verosuunnittelua taas tekevät kaikki ja se on ihan suotavaa. Panamassa on arvopohjaltaan ihan kestäviä juttuja. Toisaalta joukossa on toimijoita, jotka ovat valmiita ylittämään rehellisyyden ja erärehellisyyden rajan.

Media toimii tässäkin asiassa Pasi Sydänlammin mielestä tuomioistuimena. Vielä 10-15 vuotta sitten kaikilla kansainvälisillä toimijoilla oli yksiköitä maissa, jotka olivat verotuksen kannalta suotuisia.

– Varsinkin finanssikriisin jälkeen maailma on muuttunut. Meillä on voimassa nyt aivan toisen säännöt kuin silloin, sanoo Oma Säästöpankin toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi.