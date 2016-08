Autoilija on hukassa Miljoonasillalla

Ei liene kenellekään yllätys, että liikenneopettaja Jaana Alvilan mielestä autoilijalle hankala paikka Akaassa on Toijalan Miljoonasilta. Monen mielestä se on perin kummallinen. Sillalla on selkeästi tasa-arvoinen risteys, jossa oikealta tulevaa on väistettävä.

Se tuli todistettua torstai-iltana, kun seitsemän kuljettajaa peräjälkeen ei huomioinut oikealta tullutta autokouluautoa. Kuljettajat olivat tulossa keskustan puolelta ja jatkamassa Viialan suuntaan, autokoulun auto nousi sillalle Satamatien puolelta.

Mahdollisuus joutua peltikolariin

Ongelmallinen on myös ajo Miljoonasillalta Hämeentien yli Satamatielle.

– Se on todella vaarallinen paikka, jossa on mahdollisuus joutua peltikolariin, Jaana Alvila sanoo.

Liikenneopettaja muistuttaa, että sillalta Hämeentielle ajava on väistämisvelvollinen ja sillalta tultaessa vasemmalle Satamatielle voi kääntyä vasta, kun keltainen sulkuviiva päättyy.

– Miljoonasillalta tultaessa sulkuviiva on viety niin pitkälle, että se päättyy vasta Satamatien kohdalla. Silloin kuljettajan on mahdoton ryhmittyä enää Hämeentielle keskiviivan viereen, vaan käytännössä hänen on käännyttävä kohtisuoraan Satamatielle ja ajettava Hämeentien molempien ajokaistojen yli. Tämä on poikkeuksellista.

Liikenneopettajan mukaan sulkuviiva sekä Hämeentien ylittävä suojatie määräävät ajolinjan myös silloin, kun kuljettaja on tulossa Satamatieltä ja aikoo jatkaa Miljoonasillalle.

– Kun kuljettaja on kääntynyt Satamatieltä oikealle Hämeentielle, on hänen ryhmityttävä heti keskiviivan viereen kääntyäkseen vasemmalle Miljoonasillalle. Käytännössä ainoa paikka, missä kuljettaja voi kääntyä sillalle sulkuviivaa ylittämättä, on Hämeentien ylittävän suojatien jälkeen.

Autoilijan on huomioitava myös Hämeentien ja Satamatien risteyksessä oleva suojatie.

Ongelmaton ei ole myöskään kääntyminen sillan Viialan puoleisesta rampista vasemmalle Hämeentielle.

– Tässä neuvoisin kuljettajaa kääntämään auton asentoa enemmän kohtisuoraan risteävään tiehen eli Hämeentiehen nähden. Silloin kuljettaja näkee sivuikkunoista paremmin molempiin suuntiin.

Yksisuuntaisen säännöt hakusessa

Miljoonasillan lisäksi hankala paikka on myös Toijalan rautatieaseman yksisuuntaiset liittymät.

– Kun poistutaan rautatieasemalta, tulisi muistaa yksisuuntaisen tien ryhmittymissäännöt. Kielletty ajosuunta -merkkiä pitää myös ehdottomasti noudattaa, liikenneopettaja huomauttaa.

Alvilan sanat saivat vahvistuksen myös torstai-iltana, kun autokouluopettajan edessä ajava kuljettaja kääntyy asemalta vasemmalle Pätsiniementielle yksisuuntaisen oikeasta reunasta ja ilman vilkkua.

Neljä vuotta liikenneopettajana toiminut ja aiemmin myös ammattiliikennettä ajanut Jaana Alvila opettaa Easy Driver Oy:n Toijalan- ja Valkeakosken-toimipisteissä. Viialassa asuvan liikenneopettajan näkökulmasta Akaa ja Valkeakoski tarjoavat ajo-opetukseen monipuolisen ympäristön moottoriteineen ja liikennevaloineen.

Itä-Suomesta lähtöisin oleva Alvila nauraa, että talvikelit Akaassa ovat helpommat kuin itäisessä Suomessa.

– Lumen keskeltä tulleena olen todennut, että täällä pääväylät pyritään pitämään hyvässä kunnossa. Pitää valita keleihin ja taitoihin sopiva tilannenopeus. Jos tuntee itsensä epävarmaksi, viisautta on silloin jättää auto kotiin, liikenneopettaja muistuttaa.