Kaupunginjohtaja veti kaikki vakanssit pois budjetista

Akaa tähtää siihen, että vuoden 2016 lopussa kaupungin talous ei olisi enää miinuksella. Tämä ja ensi vuosi mennään kuitenkin vielä alamäkeen.

Vuodelta 2013 alijäämää on kertymässä 2,3 miljoonaa euroa, ja ennestään sitä oli noin 200 000. Kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren esitys ensi vuoden budjetiksi kasvattaisi alijäämää 1,5 miljoonalla eurolla noin neljään miljoonaan euroon.

Alijäämä on katettava kolmen vuoden taloussuunnitelmassa, joten vuosina 2015–2016 suunnan on käännyttävä. Vuonna 2015 on tarkoitus nostaa kiinteistöveroja ja 2016 tuloveroa 21,5:een. Plussalle pyritään myös kaupungin työntekijöiden kustannuksella.

– 2015 on edelleen mahdollisuus lomautuksiin, ja vuoden 2016 alusta Akaa–Kylmäkoski-liitoksen irtisanomissuoja on päättynyt. Silloin on mahdollisuus vähentää henkilöstömenoja irtisanomisten kautta, mutta sellaisesta ei ole mitään suunnitelmia tai aikeita, Viitasaari sanoo.

Ensi vuodelle tuloveroprosentti nousee 20,5:stä 21:een, ja Viitasaaren budjettiesityksessä alijäämää kertyisi siis 1,5 miljoonaa euroa. Vuosikate on plussalla 2,4 miljoonaa, mutta poistot eli kaupungin omaisuuden arvon lasku on 3,9 miljoonaa euroa. Poistettavaa kertyy jatkossakin, sillä ensi vuoden investointilista on pitkä ja lihava.

Kaupunki rakentaa, korjaa ja päällystää yhteensä 14 miljoonalla eurolla, josta valtion avustuksina saadaan takaisin 1,9 miljoonaa. Omaa rahaa menee siis noin 12 miljoonaa euroa.

Hakalehdon vanhainkodin korvaava ryhmäkoti maksaa 3,4 miljoonaa, mutta siihen saadaan valtiolta 1,2 miljoonan avustus. Elematicin vuokrahalli maksaa 3 miljoonaa, Keskustan koulun peruskorjaukseen menee ensi vuonna 2,6 miljoonaa ja Iittala–Akaa-vesijohtoverkostoon 2 miljoonaa. Uusia asuinalueita on tarkoitus rakentaa 650 000 eurolla Uuteenkylään, Hukariin, Männikköön ja Laivurintielle. Yritys-Konhon kunnallistekniikkaan on varattu 150 000 euroa. Vanhoja asfalttipäällysteitä uusitaan 300 000 eurolla ja uusia tehdään 160 000 eurolla.

Nahkialanvuoren ulkoilualueen rakentamiseen on tulossa 60 000 euroa, Arvo Ylpön koulun lähiliikuntapaikkaan myös 60 000 ja Kulttuuritalo Laaksolan ulkoisiin korjauksiin 130 000 euroa.

Investoinnit kasvattavat myös Akaan lainamäärää. Uuttaa lainaa otetaan 17,5 miljoonaa ja vanhoja maksetaan pois 7,5 miljoonaa, joten lainamäärä nousee ensi vuonna 10 miljoonalla eurolla 44 miljoonasta eurosta 54 miljoonaan euroon. Vuoden 2014 lopussa lainaa on 3163 euroa jokaista akaalaista kohti. Vuonna 2015 lainamäärä kasvaa taloussuunnitelman mukaan enää 800 000 eurolla, ja vuonna 2016 lainamäärää on tarkoitus pienentää yli neljällä miljoonalla eurolla. Samaan tahtiin putoaa myös investointien kokonaissumma, joka vuodella 2016 on vain 4,8 miljoonaa euroa.

Toimintakulut pienenevät

Vuoden 2014 mittavan investointilistan vastapainoksi kaupungin toimintakulujen kehitys on Viitasaaren budjettiesityksessä hilattu jopa miinuksen puolelle.

– Toimintakulujen kasvu ollaan pysäyttämässä. Epäilen, että toimintakulujen muutos on Toijala–Viiala–Kylmäkoski-akselilla ollut miinusmerkkinen viimeksi 1990-luvun laman jälkeen.

Henkilöstökuluilla on suuri merkitys jarrutuksen onnistumiseen.

– Tämä perustuu viikon lomautuksiin, maltilliseen palkkaratkaisuun, siihen että hyödynnetään eläköitymistä ja siihen, että minun esitykseni ei sisällä uusia virkoja tai toimia. Lukuun ottamatta sitä, että valtuusto päätti, että Sisu-hanketta jatketaan ja siihen palkataan kaupungin sataprosenttisella rahoituksella projektipäällikkö kahdeksi vuodeksi, Viitasaari sanoo.

Viitasaaren vakanssivesuri heilahti perusturvalautakunnan suuntaan, sillä muilla lautakunnilla ei ollut lisäysesityksiä henkilöstöön. Perusturvan budjettiesityksessä oli 1.3.2014 alkaen kaksi uutta aamu- ja iltatyötä tekevää perhetyöntekijää, yksi aamu- ja iltatyötä tekevä lähihoitaja ja yksi lastensuojelun sosiaaliohjaaja. Uusien vakanssien poiston vuoksi lasten ja perheiden palveluissa on lisätty 150 000 euroa asiakaspalveluiden ostoihin.

Perusturvalautakunta esitti myös puolikasta lähihoitajan vakanssia Viialan toimintakeskukseen, toimintaterapeuttia lääkinnälliseen kuntoutukseen ja terveydenhoitajaa terveysneuvontaan. Kaupunginjohtaja Viitasaaren mukaan vakanssien poistosta ei keskusteltu vielä keskiviikkona, jolloin hän esitteli valtuustolle ehdotustaan. Kaupunginjohtajan mielestä uusia pestejä ei voi perustaa jos samalla lomautetaan koko henkilöstö.

– Uskon, että jatkossa näistä vielä keskustellaan, kun valtuutetut ehtivät perehtyä esitykseen.

”Välillä tuntuu, että mikään ei riitä”

Alkuperäisen budjettiraamin mukaan tavoitteena oli, että Akaan tilikauden 2014 ylijäämäksi saataisiin noin 320 000 euroa eli valtionosuuksien vähenemisen korvauksen verran. Toimintakuluja olisi pitänyt vähentää tai -tuloja lisätä yhteensä kolmella miljoonalla eurolla, mutta kaupunginhallituksen ja lautakuntien talousarvioehdotusten jälkeen tasapainotustarpeesta oli saavutettu vain 143 300 euroa. Kaupunginjohtajan käsittelyssä lähti noin 900 000 euroa lisää.

Aki Viitasaari myöntää, että ajat ovat kovin haastavat. Suomen kuntakentästä tulee viestejä melkein päivittäin, ja kovin helppoa ei tunnu olevan missään.

– Aika rajuja asioita joudutaan tekemään. Esimerkiksi meitä vähän isommassa Jämässä puhutaan sadan henkilötyövuoden vähentämisestä. Tietysti kunnanisänä on mukava itkeä, että valtio tekee kurjia temppuja ja leikkaa valtionosuuksia, mutta ovathan nämä luvut aika rajuja. Laskin Akaan osalta, että vuoteen 2011 verrattuna olemme vuonna 2015 vuositasolla kuusi miljoonaa euroa heikommassa asemassa. Välillä tuntuu, että mikään ei riitä, vaikka kuinka taloutta tasapainotetaan ja tehdään kipeitä toimenpiteitä.

Yksi kipeä toimenpide ovat viikon lomautukset koko kaupungin henkilöstölle. Totaalilinjasta tosin saatetaan tinkiä.

– Nyt käydään yt-neuvotteluiden myötä kaikki henkilöstöryhmät läpi ja totta kai mietitään sitä, onko siellä joitakin tehtäviä, jotka pitää jättää lomautusten ulkopuolelle. Se on kuitenkin varmaan aika pieni määrä.

Akaan seitsemän päivän lomautuksia ovat valtakunnallisella tasolla vastustaneet sekä Opettajien ammattijärjestö OAJ että sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Lomautuksista päätettiin talouden tasapainottamisryhmän esityksestä. Ryhmässä keskusteltiin myös kahden viikon lomautuksesta, mutta kaupunginjohtaja Viitasaaren mukaan sen nähtiin näkyvän jo liikaa kuntalaisten palveluissa.

Kaupungin työntekijät voivat valita viikon lomautuksen sijaan myös palkattoman virkavapaan tai työloman, mikäli sijaista ei tarvitse palkata. Virkavapaan tai työloman pituus on vähintään 7 päivää, jolloin sopimusmääräyksistä poiketen viikonlopun tai viikkolepopäivien osalta toinen päivistä on palkallinen.

– Laskentateknisenä oletuksena on arvioitu, että puolet henkilöstöstä on lomautettuna ja puolet vapaaehtoisella palkattomalla virka­vapaalla tai työlomalla, kertoo Akaan talouspäällikkö Mari Puhka-Susi.