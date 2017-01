Hirvialhon koululla ruokaillaan aamusta iltapäivään

Hirvialhon koulun arkipäivää hallitsee tänä lukuvuonna yksi asia: ruoka. Poikkeustilanne näkyy heti koulun aulassa, jonka täyttävät yläkoululaisille tarkoitetut ruokalan pitkät pöydät tuoleineen.

Koulun keittiöllä valmistuu päivittäin noin tuhat annosta ruokaa koululla ruokailevien yläasteen ja Keskustan koululta evakossa olevien parakkikoululaisten ja esikoululaisten syötäväksi. Perunoiden määrissä mitattuna koulun keittiöllä keitetään joka päivä noin sata kiloa annosperunaa. Muusipäivänä perunoita kuluu noin 140 kiloa.

Koululta lähtee joka aamu noin 350 annosta Rasin koululle ja kaikkiin Viialan päiväkoteihin, jonne lounaan lisäksi kuljetaan myös välipalat sekä aamupala-ainekset. Vain päiväkotilasten aamupuuro keitetään kussakin toimipisteessä.

Kahden keittäjän työpäivä alkaa kello 6, ja ensimmäiset ruokailijat aloittavat koulun ruokalassa aamuisin kello 8, jolloin tarjolla on aamupäiväkerholaisten aamupala. Ensimmäiseen lounaskattaukseen kello 10.20 alkaen saapuvat parakkikoulun esikoululaiset ja viimeisetkin yläkoululaiset pääsevät ruokailemaan kello 12. Kello 14 saliin katetaan vielä iltapäiväkerholaisten välipala, jonka nauttii tällä hetkellä noin 60 lasta.

Pata ja uuni Keskustan koululta

Vaikka poikkeusoloja harjoiteltiin jo viime keväänä, ja kesän aikana keittiöllä tehtiin pientä remonttia, on tilanne koulun ravitsemisesimiehen Tarja Karisolan mukaan väliin edelleen hieman kaoottinen.

– Keittiö on todella pieni ja ahdas. Pahinta on aamuisin, jolloin pakkaamme ruokaa maailmalle. Jos siihen ruokakärryjen sekaan saapuu iso tukkukuorma, olemme melko pulassa.

Ennen evakkokoululaisia Hirvialhon keittiöllä tehtiin noin kolmisensataa ruoka-annosta, joten tuhannen annoksen valmistamisen piti hakea Keskustan koulun keittiöltä yksi lisäuuni ja iso pata. Kesän aikana keittiöön raivattiin tilaa myös isolle pakastimelle, mutta ruuan säilytystiloista on edelleen pulaa.

– Syömme melkein kaiken kädestä suuhun, kun säilytystiloja ei ole vieläkään tarpeeksi.

Myös astiahuolto aiheuttaa Karisolalle päänvaivaa.

– Tiskissä on ahdasta, eikä tiskikone ole suinkaan paras mahdollinen. Lisäksi olen yrittänyt saada tarjouksia muovilautasista. Kahdenlaisten astioiden pyörittäminen on hankalaa, kun käytössä ovat yläkoulun posliini- ja lasiastiat sekä Keskustan koululta tuodut muovilautaset ja mukit. Posliinilautaset ovat pienille raskaita pidellä ja lasinsirpaleiden siivoamiseen lattialta on hankalaa, ja pienet kulkevat täällä joskus paljain jaloin, Karisola selvittää.

Korvatulpat korvissa

Keskustan koulun keittiöllä vuodesta 1987 asti työskennellyt Karisola on Hirvialholla nyt ensimmäistä kertaa täysin kokonaan pois keittiötöistä. Työpisteen virkaa toimittaa keittiön peränurkkaan, kolmen kylmiön hurinan keskelle erotettu työtila.

– Näissä annosmäärissä ja tilaamisissa on miettimistä. Meillä on tosi taitava henkilökunta, jonka jaksamisesta olen nyt eniten huolissani. En tiedä, miten tästä selvitään, kun sijaisia on näihin oloihin todella vaikea saada.

Keskiviikkona aamupäivällä tiskivuorossa työskentelevä, Keskustan koululta siirtynyt keittäjä Marja-Liisa Salo toteaa ykskantaan olevansa väsynyt jo nyt.

– Tosi väsynyt. Pahinta on tämä ahtaus, Keskustan koulun keittiöllä oli paljon enemmän tilaa sekä keittiössä että salin puolella.

Kaikkiaan koulun keittiössä työskentelee ravitsemisesimiehen lisäksi kolme keittäjää ja kaksi ravitsemistyöntekijää.

– Onneksi saimme tänne jo viime keväänä yhdet apukädet lisää, Amanda on tosi näppärä tyttö, Tarja Karisola kehaisee.

19-vuotiaalle Amanda Ojalalle koulu on vanha tuttu yläaste- ja lukio-opinnoista. Keväällä ylioppilaaksi valmistunut Amanda hakee vielä opiskelupaikkaa, mutta työt keittiöllä ovat maistuneet. Töihin kuuluu niin salaatin tekemistä kuin tiskaamistakin.

– Sen olen huomannut, että tämä työ on fyysisesti tosi raskasta. Myös meteli on kova, mutta ei sitä työtä tehdessään huomaa, sen huomaa vasta puoli kolmelta, kun tulee hiljaista, Amanda hymyilee.

Salin puolella lapsia opastava keittäjä Marjut Niemelä on ratkaissut asian tunkemalla korvatulpat korviinsa.

Biojäte minimiin

Keskiviikkona pienet ja vähän isommatkin oppilaat tuntuvat ruokailevan hyvässä järjestyksessä ja sulassa sovussa. Parakkikoulun puoleiselle sivuovelle muodostuu vuorollaan sekä tulevien että lähtevien ruokailijoiden jonoja. Ruuasta ei kukaan ainakaan ääneen valita, mutta keittiöllä osataan jo varautua keskusteluun ruuan määrästä. Se ainakin tiedetään, että alkulukuvuoden kauniit säät vetävät yläkoululaisia enemmän kylille kuin ruokalaan.

– Tuolla alakoulussa tottui, että kaikki oppilaat kävivät syömässä. Täällä kun ei ole ruokailupakkoa, on annosmääriä paljon vaikeampi arvioida. Mutta ikinä ei täällä sanota, että lisää ei saisi haluta. Mutta kaikki ymmärtävät varmaan sen, että kun keitetään tuhannelle oppilaalle kananmunia, on selvä, että raja on vedettävä johonkin, Tarja Karisola selventää.

Alkuluokka A:n lastenohjaaja Tiina Saarinen kehuu ryhmänsä oppineen hienosti ruokalan tavoille ensimmäisen kaaospäivän jälkeen.

– Hyvin on sujunut. Joka vuosihan tämä eskareiden siirtyminen linjastoruokailuun on uusi asia, mutta nyt se jo sujuu. Ainoa purnattava asia on se, jos Keskustan koulu peruskorjataan. Laitetaanko meidät sinne koekaniineiksi kokeilemaan, tuliko koulusta terve vai ei, Saarinen pohtii ruokajonossa.

Tarja Karisolaa harmittaa myös Keskustan koulun keskikerrokseen remontoidun keittiön puolesta.

– Keittiö ja ruokasali laitettiin viimeisen päälle kuntoon ja toimivaksi. Siitä olisi voinut vetää sellaisen johtopäätöksen, ettei rakennus niin huonossa kunnossa voi olla, kun remonttiin käytettiin niin paljon rahaa. Vaikka selvähän oli, että ongelmia on, kun alakerran ulko-ovesta eivät lopulta saaneet kulkea muut kuin me